Слуцкий обсудит с лидером партии "Родина" его возможное вхождение во фракцию ЛДПР

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий сообщил, что в понедельник обсудит с лидером партии "Родина" Алексеем Журавлевым его возможное вхождение во фракцию ЛДПР в Госдуме девятого созыва.