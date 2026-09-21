НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ТАСС

2 подписчика

Слуцкий обсудит с лидером партии "Родина" его возможное вхождение во фракцию ЛДПР

Слуцкий обсудит с лидером партии "Родина" его возможное вхождение во фракцию ЛДПР

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий сообщил, что в понедельник обсудит с лидером партии "Родина" Алексеем Журавлевым его возможное вхождение во фракцию ЛДПР в Госдуме девятого созыва.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым