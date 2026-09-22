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Калужские новости

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Случилось ДТП на кольце микрорайона Хороший в Калуге

Случилось ДТП на кольце микрорайона Хороший в Калуге

Движение на кольце у микрорайона Хороший в Калуге называют «кольцом кошмара» из-за постоянных аварийЧитатель прислал в редакцию "Калужских новостей" видео очередного ДТП.

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