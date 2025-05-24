Названы положения меморандума по урегулированию конфликта на Украине

МОСКВА, 24 мая, ФедералПресс. Согласно заявлению главы Российского общественного совета по международному сотрудничеству и публичной дипломатии Сергея Орджоникидзе, в основу меморандума о разрешении украинского кризиса будут положены принципы, ранее представленные президентом РФ Владимиром Путиным и российской делегацией на переговорах с Украиной.