Названы положения меморандума по урегулированию конфликта на Украине

МОСКВА, 24 мая, ФедералПресс. Согласно заявлению главы Российского общественного совета по международному сотрудничеству и публичной дипломатии Сергея Орджоникидзе, в основу меморандума о разрешении украинского кризиса будут положены принципы, ранее представленные президентом РФ Владимиром Путиным и российской делегацией на переговорах с Украиной.
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