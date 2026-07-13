Пентагон объявил о третьей волне ударов по Ирану

Соединённые Штаты начали наносить удары по территории Ирана третью ночь подряд, информирует CENTCOM.В Центральном командовании ВС США уточнили, что удары приказал нанести президент Соединённых Штатов Дональд Трамп.
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