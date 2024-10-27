Ямальцы могут оформить восемь видов медсправок дистанционно

Ямальцы могут оформить восемь видов документов без посещения врача: справку об отсутствии контактов с инфекционными больными, выписку из амбулаторной карты, сертификат о профилактических прививках, справки об отсутствии наблюдения у фтизиатра, дерматовенеролога, психиатра и нарколога с учётом прописки в округе, а также справку для получения путёвки на санаторно-курортное лечение.