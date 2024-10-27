НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

salekhard.online

11 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

Ямальцы могут оформить восемь видов медсправок дистанционно

Ямальцы могут оформить восемь видов медсправок дистанционно

Ямальцы могут оформить восемь видов документов без посещения врача: справку об отсутствии контактов с инфекционными больными, выписку из амбулаторной карты, сертификат о профилактических прививках, справки об отсутствии наблюдения у фтизиатра, дерматовенеролога, психиатра и нарколога с учётом прописки в округе, а также справку для получения путёвки на санаторно-курортное лечение.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх