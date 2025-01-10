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Царьград

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ХДС предлагает лишать германского гражданства за тяжкие преступления

ХДС предлагает лишать германского гражданства за тяжкие преступления

ХДС планирует добиваться возможности лишения германского паспорта обладателей двойного гражданства за тяжкие преступления.

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