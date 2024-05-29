«Олимпиакос» – первый греческий клуб, выигравший турнир УЕФА

«Олимпиакос» стал победителем Лиги конференций, одолев в финале «Фиорентину» (1:0). Прежде командам из Греции всего раз удавалось дойти до решающей игры турнира УЕФА: «Панатинаикос» уступил «Аяксу» (0:2) в финале Кубка европейских чемпионов в 1971 году.
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