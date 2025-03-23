Бастрыкин вмешался в ситуацию с удалением матки у россиянки после родов

Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил представить ему доклад о ходе расследования уголовного дела о возможной халатности медицинских работников в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре (ХМАО), сообщает СК.
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