Политика как он...
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Политика как она есть

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    А он что думал,много дураков которые с ядерными державами воевать захотят.Больше всех воеяют карлики Прибалтики,кото...В США оценили пла...
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Бастрыкин вмешался в ситуацию с удалением матки у россиянки после родов

Бастрыкин вмешался в ситуацию с удалением матки у россиянки после родов

Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил представить ему доклад о ходе расследования уголовного дела о возможной халатности медицинских работников в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре (ХМАО), сообщает СК.

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