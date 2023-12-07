Путин был очень удивлен, когда ему рассказали правду об образовании и мигрантах. Все заявления чиновников оказались ложью

Если Ваше предложение реализовать то правительство России останется без министров и Путин не услышит больше слащавых речей.

Вадим Кузнецов

Я этим учителям НЕ соочувствую. Если люди позволяют так с собой обращаться, значит, они на это согласны. А заявление о том, что профессиональный разведчик на первой роли в государстве был "очень удивлен" , считаю смехотворным.