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  • Вовка Мопош
    Далеки вы от жизни, Вадя…Путин был очень у...
  • Вадим Кузнецов
    Я этим учителям НЕ соочувствую. Если люди позволяют так с собой обращаться, значит, они на это согласны. А заявление...Путин был очень у...
  • Анатолий Рябенко
    Если Ваше предложение реализовать то правительство России останется без министров и Путин не услышит больше слащавых ...Путин был очень у...

Путин был очень удивлен, когда ему рассказали правду об образовании и мигрантах. Все заявления чиновников оказались ложью

Путин был очень удивлен, когда ему рассказали правду об образовании и мигрантах. Все заявления чиновников оказались ложью

Интересная жизнь с Vera Star Произошедшее на днях событие наглядно демонстрирует, как обманывают Верховного и как далеки заявления чиновников от реальности.

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Комментарии
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Анатолий Рябенко
Если Ваше предложение реализовать то правительство России останется без министров и Путин не услышит больше слащавых речей.
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20 мин.
Вадим Кузнецов
Я этим учителям НЕ соочувствую. Если люди позволяют так с собой обращаться, значит, они на это согласны. А заявление о том, что профессиональный разведчик на первой роли в государстве был &quot;очень удивлен&quot; , считаю смехотворным.
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12 мин.
Вовка Мопош
Далеки вы от жизни, Вадя…
Ответить
7 мин.

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