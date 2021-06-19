Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Eвтушенко
    Да просто весь этот опрус наглая ложь. Да хер кто отдаст жене 250 тысяч, а сам будет жить на 15 тысяч в мес...Женаты больше 5 л...
  • ВЛАДИСЛАВ
    Жена у него по всем признакам хохлуха.Женаты больше 5 л...
  • Евгений Семененко
    Бывает, что женщина портит мужчине праздник или юбилей... Как быть тогда?— (предвижу ответ — "он сам виноват").5 вещей, которые ...

Родители детям всегда обязаны!

Родители детям всегда обязаны!

Должны ли родители помогать взрослым детям?Нет, не подбросить иногда денег до зарплаты, а помогать ежемесячно и основательно?Знакомая пожаловалась, что в день пенсии приходит дочь и забирает у родителей отцовскую пенсию полностью, до копейки.

Вернуться к статье
33
Обсудить
Александр Кардашов
Вообще то такую дочь можно посадить по статье "Грабёж" и "Создание условий неприемлемых для нормальной жизни".Жаль только,что эти родители не станут писать подобное заявление в органы.А те кто считает,что родители пожизненно обязаны помогать своим великовозрастным чадам,явно нахлебники-иудушки.
Нина Бондаренко
Позволили сами...
Мария Нестерова
С такими "детишечками" и врагов не надо! Одно дело, если родители имеют возможность помогать и делают это не в ущерб себе, и совсем другое - забирать у стариков последнее. Но скорее всего этих детей ждёт ещё более печальная старость, ибо их дети поступят с ними не менее жестоко.

Картина дня

наверх