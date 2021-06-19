Родители детям всегда обязаны!

Должны ли родители помогать взрослым детям?Нет, не подбросить иногда денег до зарплаты, а помогать ежемесячно и основательно?Знакомая пожаловалась, что в день пенсии приходит дочь и забирает у родителей отцовскую пенсию полностью, до копейки.