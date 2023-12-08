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Комитет обороны Болгарии одобрил передачу Украине вышедших из строя зенитных комплексов

Комитет обороны Болгарии одобрил передачу Украине вышедших из строя зенитных комплексов

Также парламент Болгарии намерен преодолеть наложенное президентом страны Руменом Радевым вето на передачу Украине старых бронетранспортеров БТР-60.

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