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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Создателей Dead by Daylight накрыла вторая за 2024 год волна увольнений — под сокраще...

Создателей Dead by Daylight накрыла вторая за 2024 год волна увольнений — под сокраще...

Создателей Dead by Daylight накрыла вторая за 2024 год волна увольнений — под сокращения попали ещё почти 100 сотрудниковНе успел лич Векна из Dungeons & Dragons проникнуть в асимметричный хоррор-экшен Dead by Daylight от Behaviour Interactive, как канадского издателя и разработчика настигла вторая за 2024 год волна увольнений.

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