Создателей Dead by Daylight накрыла вторая за 2024 год волна увольнений — под сокраще...

Создателей Dead by Daylight накрыла вторая за 2024 год волна увольнений — под сокращения попали ещё почти 100 сотрудниковНе успел лич Векна из Dungeons & Dragons проникнуть в асимметричный хоррор-экшен Dead by Daylight от Behaviour Interactive, как канадского издателя и разработчика настигла вторая за 2024 год волна увольнений.