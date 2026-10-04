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Португалия выиграла 4 из 4 матчей при Жезуше. 3 из них – без Роналду

Сборная Португалии одержала четвертую победу подряд под руководством нового тренера. Команда Жорже Жезуша сегодня победила Норвегию на своем поле в Лиге наций – 2:1.

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