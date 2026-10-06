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900 беременных орловчанок поддержали рублём

900 беременных орловчанок поддержали рублём

Более 900 беременных жительниц Орловской области успешно оформили и получают единое пособие от Социального фонда.

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