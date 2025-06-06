Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Родителям детей, топтавших флаг в Обнинске, закроют путь в Россию. Губернатор чётко обозначил позицию

Родителям детей, топтавших флаг в Обнинске, закроют путь в Россию. Губернатор чётко обозначил позицию

Царьград Фото: коллаж Царьграда Родителям детей, топтавших флаг в Обнинске, закроют путь в Россию.

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