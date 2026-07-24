Прогноз погоды в Крыму на 24 июля 🌧 В Симферополе +23 и небольшой дождь В Севастополе +24 и облачно с прояснениями В Евпатории +24 и облачно с прояснениями В Черноморском +23 и облачно с прояснениями В Джанкое +26 и облачно с прояснениями В Ялте +24 и небольшой дождь В Алуште +24 и небольшой дождь В Керчи +25 и небольшой дождь В Армянске +25 и облачно с прояснениями В Красноперекопске +25 и облачно с прояснениями В Бахчисарае +24 и небольшой дождь В Феодосии +25 и облачно с прояснениями В Судаке +25 и небольшой дождь Картинка сгенерирована ИИ тест тест.