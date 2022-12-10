НАСА изменило место приводнения лунного корабля Orion

НАСА изменило место приводнения космического корабля Orion миссии Artemis 1 в Тихом океане, который теперь 11 декабря спустится на Землю вблизи острова Гуадалупе мексиканского штата Нижняя Калифорния, а не у побережья американского города Сан-Диего.