Семья Депардье высказалась об обвинениях в домогательствах в адрес актера

Семья Жерара Депардье, которого обвиняют в сексуальных домогательствах, заявила, что против французского актера ведется «беспрецедентный заговор», который наносит ущерб не только самому обвиняемому, но и членам его семьи, сообщает агентство France Presse.
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