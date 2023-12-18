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Семья Депардье высказалась об обвинениях в домогательствах в адрес актера

Семья Депардье высказалась об обвинениях в домогательствах в адрес актера

Семья Жерара Депардье, которого обвиняют в сексуальных домогательствах, заявила, что против французского актера ведется «беспрецедентный заговор», который наносит ущерб не только самому обвиняемому, но и членам его семьи, сообщает агентство France Presse.

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