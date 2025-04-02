Польша на распутье: миграционный кризис и политические баталии перед выборами Ирина Валькова31 марта польский оппозиционный политик, кандидат в президенты от правой коалиции «Конфедерация» Славомир Ментцен призвал к немедленному закрытию границ страны для мусульманских мигрантов.
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