Польша на распутье: миграционный кризис и политические баталии перед выборами Ирина Валькова31 марта польский оппозиционный политик, кандидат в президенты от правой коалиции «Конфедерация» Славомир Ментцен призвал к немедленному закрытию границ страны для мусульманских мигрантов.