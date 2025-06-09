В Госдуме попросили ввести госрегулирование цен на ж/д билеты в Крым

С инициативой выступила партия «Справедливая Россия – За правду» Лидер партии «Справедливая Россия – За правду», депутат Государственной думы Сергей Миронов направил обращение министру транспорта Роману Старовойту с просьбой ввести государственное регулирование цен на железнодорожные билеты в Крым, документ оказался в распоряжении РИА Новости.
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