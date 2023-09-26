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Карсен Эдвардс о разнице между Итудисом и Ласо: «Тренер Ласо более общителен»

Защитник «Баварии» Карсен Эдвардс сравнил стиль работы Димитриса Итудиса («Фенербахче») и своего нового тренера в мюнхенском клубе Пабло Ласо.

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