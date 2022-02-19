Непутевые заметки

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О новом уникальном туристическом маршруте «Крымский Вояж»

Приближается восьмая годовщина воссоединения Крыма с Российской Федерацией. В честь этой даты транспортная компания «Гранд Сервис Экспресс» с туроператором «Гранд Экспресс Тур» разработала уникальное путешествие и приглашает россиян посетить Крым.

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