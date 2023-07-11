Пару слов о Турции, НАТО, ЕС и нашем интересе

Игорь Василевский

Зерновой бизнес этого усатого хитрована, жизнью обязянного Путину строится просто. Подавляющее количество пищевого зерна заводится в Турцию, гда просто перерабатывается в муку. Но зерно дает не только высший сорт - для булочек ипрочей сдобы. Это и отруби - и самим в хлеб и скотинку покормить, хлебопеку более низких сортов и манная крупа в т. ч. А далее вступают в дело продавцы. В соседнюю Сирию на лепешки поставляется такая, что еще не фураж, но уже... но ее употребляют, ибо с деньгами у населения не очень... Итак - повсему Ближнему Востоку, за исключением богатых монархий. Рентабельность - процентов под 60. Еще один распространенный бизнес - кто может себе позволить иметь собственный корапь - покупается оптом, с нашими скидками, качественное зерно, затем пригоняется в Турцию и прямо с судна оно продается мелким оптом. Маржа поменьше, но и суеты не очень.. А, учитывя, что на Среднем и Ближнем востоке с зерном как то не очень, то такие схемы имеют место быть. Еще и в очередь покупцы выстраиваются... Мучицу, прям с завода, свеженькую, не лежалую... Ну, это азбука торговли.. Ну, а что касается туризма... Скоро туда и без всяких ограничений русские перестанут ездить... Дорого стало... Египет получается дешевле... А вот про нациков... Опозорил он его, усатый, Эрдоган... Опозорил... А Путин дифирамбы ему пел про порядочность и твердое слово... А отпустить нациков - это потеря лица. Такое не приветствуется на востоке...