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Татар-информ

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Батков поздравил работников заповедного дела РТ с профессиональным праздником

Батков поздравил работников заповедного дела РТ с профессиональным праздником

Фото: государственный комитет Республики Татарстан по биологическим ресурсам Председатель Государственного комитета Республики Татарстан по биологическим ресурсам Федор Батков направил поздравление работникам и ветеранам заповедного дела республики по случаю Дня работников заповедного дела.

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