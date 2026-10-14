Батков поздравил работников заповедного дела РТ с профессиональным праздником

Фото: государственный комитет Республики Татарстан по биологическим ресурсам Председатель Государственного комитета Республики Татарстан по биологическим ресурсам Федор Батков направил поздравление работникам и ветеранам заповедного дела республики по случаю Дня работников заповедного дела.
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