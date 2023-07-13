Аргументы недели

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Россияне хотят спокойной и комфортной жизни без рисков и угроз со стороны иностранных мигрантов

Россияне хотят спокойной и комфортной жизни без рисков и угроз со стороны иностранных мигрантов

Следственный комитет РФ сообщает о резком росте числа преступлений, совершаемых приезжими гражданами.

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Комментарии
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Leonid Butorin
ГЛАВА НАДЗОРНОГО ВЕДОМСТВА БАСТРЫКИН
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15 час.
А
Александр
В государстве должен быть порядок, а не только в одной области. Губернаторы забегали к Президенту с одним вопросом: А еще порулить можно? В ответ - благостная улыбка и кивок. Мол, рули! А про мигрантский беспредел - молчок. Вот так и рулим. Приехали! Конечная! Вылезайте!
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15 час.
Rabiga Rafikova
Каждый день появляется очередная антимигрантская статья. Анонимная. В этот раз источник- &quot;Аргументы и факты&quot;. Статья есть, фамилии нет. И каждый раз все комментаторы под русскими фамилиями. Идет ярко выраженная, целеустремлённая кампания, разжигающая МЕЖНАЦИОНАЛЬНУЮ РОЗНЬ.
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9 час.

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