Россияне хотят спокойной и комфортной жизни без рисков и угроз со стороны иностранных мигрантов

А

Александр

В государстве должен быть порядок, а не только в одной области. Губернаторы забегали к Президенту с одним вопросом: А еще порулить можно? В ответ - благостная улыбка и кивок. Мол, рули! А про мигрантский беспредел - молчок. Вот так и рулим. Приехали! Конечная! Вылезайте!