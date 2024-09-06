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Западные санкции задержали старт производства нового российского автомобиля класса «люкс»

Западные санкции задержали старт производства нового российского автомобиля класса «люкс»

Проект перезапуска бывшего завода Toyota забуксовал. Консорциуму Aurus, КамАЗа и «Газпрома» не удалось договориться с восточным партнером о старте сборки представительских машин на петербургской площадке.

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