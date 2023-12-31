Как подрастут МРОТ, пенсии и маткапитал в 2024 году

С 1 января неработающим пенсионерам проиндексируют пенсии, родителям станут сохранять пособия по уходу за ребенком до полутора лет, даже если они выйдут на работу, а работающим людям, которые еще не уволились, но хотели бы найти место получше, помогут в службах занятости.