Как подрастут МРОТ, пенсии и маткапитал в 2024 году

С 1 января неработающим пенсионерам проиндексируют пенсии, родителям станут сохранять пособия по уходу за ребенком до полутора лет, даже если они выйдут на работу, а работающим людям, которые еще не уволились, но хотели бы найти место получше, помогут в службах занятости.
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