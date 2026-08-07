ВС РФ «Геранями» и «Эскандером» поразили эшелон ВСУ в Днепропетровской области

Российские военные нанесли удар оперативно-тактическим ракетным комплексом «Искандер-М» и беспилотниками «Герань» по железнодорожному эшелону с военной техникой Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Днепропетровской области.
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