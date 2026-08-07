ИА Регнум
НовостиСтатьиМненияФоторепортажиПроисшествия
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ИА Регнум

273 подписчика

ВС РФ «Геранями» и «Эскандером» поразили эшелон ВСУ в Днепропетровской области

Российские военные нанесли удар оперативно-тактическим ракетным комплексом «Искандер-М» и беспилотниками «Герань» по железнодорожному эшелону с военной техникой Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Днепропетровской области.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии