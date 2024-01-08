Телеканал RTVI
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Телеканал RTVI

287 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Эльдар Алиев
    🫣Шеф-редактор ГТРК...
  • Ксения Фотина
    Решение об отстранении правильное! Приходилось на некоторых ТВ каналах слышать  мнение этого пока ещё батюшки и не то...Венедиктов*: свящ...
  • Юрий Зубрин
    Остается только вздохнуть с сожалением и пожелать жителям Украины стоического терпения.И покрутить пальцем у виска!Зеленский рассказ...

Академик Евгений Александров раскритиковали указ о природоподобных технологиях

Академик Евгений Александров раскритиковали указ о природоподобных технологиях

В интервью RTVI председатель комиссии РАН по борьбе с лженаукой, академик Евгений Александров. рассказал о своем отношении к так называемым природоподобным технологиям, итогам противостояния с "изобретателем" Петриком и о том, кому намерен передать дела.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх