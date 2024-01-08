Академик Евгений Александров раскритиковали указ о природоподобных технологиях

В интервью RTVI председатель комиссии РАН по борьбе с лженаукой, академик Евгений Александров. рассказал о своем отношении к так называемым природоподобным технологиям, итогам противостояния с "изобретателем" Петриком и о том, кому намерен передать дела.
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