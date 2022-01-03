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В Красноярске общественники и полицейские поздравили ребятишек с Новым годом

В рамках акции «Подари ребенку Новогоднее чудо» представитель Общественного совета при городской полиции и полицейские поздравили ребятишек микрорайона Северный.

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