Виктор Корольков художник, картины

ЭксклюзивВиктор Корольков художник, картиныhttps://artsgtu Великолепный языческий мир представлен в творчестве русского художника Виктора Анатольевича Королькова.Вернуться к статье101НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЮрий ИльиновГрани Агни Йоги 1972 г. 117. (М. А. Й.). Психическая энергия, посылаемая Учителем, подобна евангельским талантам и может быть израсходована учеником по-разному. Из собственного опыта наблюдали, как, получив от вас дар, ваши ученики тут же расходовали его совершенно различно: одни с пользой и плодоносно, другие – во вред себе и другим. В одних зажигались высокие чувства, в других – наоборот. Даже Свет, который Принес людям Спаситель, в одних пробуждал пламенные духовные устремления, в других – жестокость и злобу. Энергия дается, но применение ее зависит от свободной воли человека. Сама энергия – ни зло ни добро. Злой или доброй делает ее человек, устремляя силу ее соответственно. Учитель ученику Может усиленный заряд психической энергии послать, если Будет уверен, что использована она будет во благо.Юрий Ильинов🔥А Вы знали??❓ ℹ️Что Молох маскируется в холодную погоду, изменяя оттенок кожи на более темный. Его тело покрыто шипами для защиты. Ящерица также имеет мягкие ткани, напоминающие ее голову. Ткани расположены на верхней части шеи и служат для защиты, при которой колючий дракон прячет свою настоящую голову, если ощущает опасность🤫⤵️⤵️⤵️Liudmila Kosteley (Моисеева)Очень хорошо В.Корольков передал в своих картинах Славянский Дух. А вот его картина "Нечисть", у меня сразу, ещё не читая названия, ОНО само возникло. Это прямо как сейчас, что делается на Планете Земля. Нечисть старается погубить народ, насылая на нас ВСЕ беды. Идёт борьба, между Светом и тьмой. И пока Россия одна находится в Светлом образе, Беларусь "мечется" и нам придётся отбиваться от этой нечисти. И СПАСАТЬ народы от нечисти. Поэтому мы и должны объединиться, чтобы СИЛА наша не была разбита. По одиночке и убивать сподручней.Вот РУСЬ и должна объединиться с народами Недаром у нас опять во главе стоит ВЛАДИМИР. И Ванга сказала-ВЛАДИМИР. Так что пришло время.Надо не отталкивать от нас страны, а объединить, прощая их ошибки. https://www.youtube.com/watch?v=14blN2hYhrI&t=3s Прямо эта картина "НЕЧИСТЬ" и передаёт этот сюжет.Юрий ИльиновЯ с Вами согласен, но запрещаю посторонние ссылки. Прощаю, вроде Вы выгоды с этой рекламы не имеете. Но на будущее предупреждаю. Удачи!Liudmila Kosteley (Моисеева)Спасибо. Только я написала о картинах В.Королькова, своё мнение. А Вас, я даже, честно, не читала. Поэтому, то что вы написали, прочла, только что. Мы ещё вчера вели с друзьями дискуссию, Что в Мире творится. А тут как раз подтверждение этому картина В.Королькова "Нечисть", да и то, название плохо видно.И вообще, я "диванный" и никаких "реклам" не пишу. А если вы заподозрили где-то рекламу, так в своих комментариях пишите, чтобы Вас "не использовали". А я до сих пор не поняла, где я ВАС рекламировала? Если вы дали в интернет картины В.Королькова, то каждый имеет право написать своё мнение.И ещё, там Вы писали о ДАРЕ, в своём комментарии, так вот СВОЙ ДАР я использую, в зависимости по своему усмотрению. И с деньгами, какие бы они не были, не связываюсь, даже за свою работу (Дар). То что мне БОГ дал, ОТДАЮ, а не продаю.Liudmila Kosteley (Моисеева)Ну теперь вижу, что это Вы дали эти картины в интернет. Спасибо. Хоть "просветили". Только на вашу фамилию я вообще даже и не смотрела, а смотрела на Картины В.Королькова. Это вам "Удачи", на поприще. Теперь ясно, кто чей ДАР и как использует. А КАРТИНЫ ХОРОШИЕ. Да, и может во мне и с другой стороны, не Славянский ДУХ (с одной стороны СЛАВЯНСКИЙ). Но впечетляют.Юрий ИльиновМногие имеют платные аккаунты на ю-тубе и иногда ставят тут свои видео для рекламы. Поэтому на моих сайтах такие правила. Спасибо за интерес.Liudmila Kosteley (Моисеева)Да, ничего. Просто там где я живу, вообще не интересуются ни Славянами, ни нашими картинами, ни нашей Культурой. Можно сказать, даже наоборот. А на YouTube не только Россия, а все страны. Сегодня я на РФ, завтра на США итд. А я вот как раз им (те которые против) тоже послала эти картины, потому что на РФ они вообще не выходят, и ни наших городов, а тем более картин не видели. А вот в БОГА верят. Они даже не знают, что Россия не воюет с Украиной и там Гражданская война. Потому что СМИ тут им мозги "выносит хорошо". А так хоть посмотрят Славянскую Культуру. Да, и они так же, в виду "древнего возраста" рекламами не интересуются. А вот, что БОГ наказывает их за НЕВЕРИЕ (многие не верят в БОГА), а тем более в высшие силы. Рада, что Вы поняли, что не всё и не все используют материал в каких-то приземлённых целях. Есть просто люди, которым нравится прекрасное.Юрий ИльиновСпасибо, поддерживаю. Выставляю 16 тем на 4 сайтах ежедневно. Я тут с 2008-го. Застал ещё создателей тесного. Тогда тут не было рекламы и разработчики создавали комфортные условия. Однако, "Мир тесен" продали...Алла ДубининаИнтересный взгляд на модную тему. Понравилось.Комментировать
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