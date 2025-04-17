США оставляют Польшу без прикрытия: вывод войск из Жешува ставит под удар логистику Украины

90% грузов - мимо: Америка вывела войска с главного хаба помощи Украине.Польша столкнулась с новыми вызовами в сфере безопасности после решения США вывести свои войска с аэродрома Ясёнка под Жешувом – ключевого логистического узла, через который осуществлялось 90% военных поставок для Украины.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии