Суд обязал мэрию сделать городские дороги безопасными

Ряд нарушений был выявлен в Дзержинском районе Новосибирска в ходе прокурорской проверки. По решению суда, местным властям придется оборудовать освещение и светофорное регулирование, устранить неровности и нанести разметку.
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