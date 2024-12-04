Несекретные мат...
Нет ничего тайногоОбзорно
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Несекретные материалы

14 413 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Андрей
    везут из-за границы , а выдают за своё.Украинский ВПК пр...
  • Владимир Алтайцев
    Курахово  надо  брать в котёл и не выпускать никого из него.Курахово оказалос...
  • Владимир Алтайцев
    Так  это  же  не  турпоход. Это война, уважаемая, на  ней  не всё  идёт по плану. А  наши  войска  не хотят вести  "м...Российские войска...

Джаст пис план, йопта!

Джаст пис план, йопта!

Картинка становится ещё более кринжевой, если знать, что её снимали в госпитале для тяжелораненых.А Зеленскому нравится!Если кто-то переживал, что наши могут договориться насчёт мира на Украине, то можете выдохнуть (кто-то с облегчением, кто-то с разочарованием) – кина не будет.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх