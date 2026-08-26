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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Буше о поражении «Авангарда»: «Это наш первый матч в предсезонке, а у «Сибири» уже четвертая игра. Мы хотели, чтобы ребята шли вперед, превозмогая усталость»

Главный тренер « Авангарда » Ги Буше прокомментировал поражение от « Сибири » (2:5) в матче Кубка Блинова.

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