ЕК: ЕС ввел санкции против владельцев судов теневого флота России

Европейский союз в рамках 16-го пакета санкций введет ограничения против владельцев судов так называемого "теневого флота" России и тех, кто поддерживает или получает выгоду от российского военно-промышленного комплекса.
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