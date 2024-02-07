Постпред России при ООН: Соединённые Штаты – соучастник ВСУ в обстреле Лисичанска

Время и место удара украинских военных по Лисичанску не было случайным – их выбирали намеренно. Целью стало чуть ли не единственное место досуга в городе, расположенном недалеко от линии фронта, по которому ударили в выходной день в тот момент, когда людей там бывает больше, чем обычно.