Постпред России при ООН: Соединённые Штаты – соучастник ВСУ в обстреле Лисичанска

Время и место удара украинских военных по Лисичанску не было случайным – их выбирали намеренно. Целью стало чуть ли не единственное место досуга в городе, расположенном недалеко от линии фронта, по которому ударили в выходной день в тот момент, когда людей там бывает больше, чем обычно.
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