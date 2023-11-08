Комплексная оперативно-профилактическая операция "Нелегал–2023", организованная Министерством внутренних дел, Федеральной службой безопасности и Федеральной службой по финансовому мониторингу, проводилась в два этапа - с 19 по 25 июня и с 2 по 8 октября текущего года.
Депортация 15 тысяч мигрантов: подведены итоги федеральной комплексной операции «Нелегал–2023»
Комментарии
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Лариса Поплавская
А кто принял этих мигрантов имеется ввиду органы МВД и наниматели на работу, кто и как их оформлял. Вот они пусть из своего кармана и оплачивают. Доходы от них они имели? вот из них и оплатят проезд этих семейств. А банки кредитовавшие их на не понятных условиях пусть подают на них в суд по месту их проживания, а здесь за наш счет им делать нечего. Говорят "Жадность фраера сгубила" У них есть квартиры, сбережения у диаспор деньги, вот диаспоры пусть примут участие в депортации за свой счет. Хватит с ними панькаться. Они уже на голове у нас сидят эти защитнички хулиганья.
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1 д.
ВМ
Владимир Минаков
Благое желание, но совершенно не выполнимое... Во-первых - подряд раздали миллион паспортов, т.е. они - уже граждане России. Во-вторых, они с согласия госорганов привезли свои семьи, получили маткапитал ОМС, сдали детей с садики и школы. Чтобы их депортировать - нужно лишить их гражданства, а это долгий процесс и требующий политического решения. Вы уверены, что такое решение примут? Я - нет, лишь по отдельным оборзевшим нарушителям Уголовного кодекса... Реально смотрите на созданную ( возможно, с помощью спецслужб и местных хапуг в госорганах) ситуацию...
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1 д.
sylpfide sylpfide
Что так мало выслали, надо было выслать в несколько раз больше или всех.
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8 час.
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