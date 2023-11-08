Депортация 15 тысяч мигрантов: подведены итоги федеральной комплексной операции «Нелегал–2023»

Лариса Поплавская

А кто принял этих мигрантов имеется ввиду органы МВД и наниматели на работу, кто и как их оформлял. Вот они пусть из своего кармана и оплачивают. Доходы от них они имели? вот из них и оплатят проезд этих семейств. А банки кредитовавшие их на не понятных условиях пусть подают на них в суд по месту их проживания, а здесь за наш счет им делать нечего. Говорят "Жадность фраера сгубила" У них есть квартиры, сбережения у диаспор деньги, вот диаспоры пусть примут участие в депортации за свой счет. Хватит с ними панькаться. Они уже на голове у нас сидят эти защитнички хулиганья.