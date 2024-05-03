Шойгу направил телеграммы отличившимся в ходе СВО мотострелковым бригадам

Глава Минобороны Сергей Шойгу направил телеграммы отличившимся в ходе проведения спецоперации по защите Донбасса 114-й отдельной мотострелковой бригаде и 15-й отдельной гвардейской мотострелковой Александрийской ордена Суворова бригады.
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