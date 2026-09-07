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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Андрей Канчельскис: «Зенит» и «Краснодар» будут бороться за чемпионство. «Спартак» и ЦСКА – это 3-4-е место. Армейцы – самый стабильный клуб, я болею за них»

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис назвал четыре клуба, которые поборются за топ-4 в  Альфа-Банк РПЛ .

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