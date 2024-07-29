Надпись о вреде на энергетиках предлагают увеличить в размере

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил маркировать энергетики, тонизирующие батончики и другие похожие продукты предупреждающими надписями о потенциальном вреде здоровью, которые будут занимать не менее 20—30% от площади упаковки.
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