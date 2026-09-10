Джейлен Адамс из «Бетсити Пармы» продолжит карьеру в «Сычуане»

30-летний американский защитник Джейлен Адамс (191 см) продолжит карьеру в китайском «Сычуане». Прошлый сезон Адамс провел в Лиге ВТБ, набирая 13,1 очка, 4 передачи, 3,7 подбора и 1,2 перехвата в составе « Бетсити Пармы ».
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