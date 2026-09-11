«МегаФон» запустил 5G в Самаре и Краснодаре

В Самаре начала работу сеть связи пятого поколения (5G) оператора «МегаФон». На первом этапе покрытие развёрнуто в деловом квартале и историческом центре города, включая популярные туристические маршруты и важные городские локации, такие как набережная от Речного вокзала до Маяковского спуска, улица и площадь Куйбышева, Струковский сад, площадь Славы, район Дворца спорта и цирка.