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Регионы России

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«МегаФон» запустил 5G в Самаре и Краснодаре

«МегаФон» запустил 5G в Самаре и Краснодаре

В Самаре начала работу сеть связи пятого поколения (5G) оператора «МегаФон». На первом этапе покрытие развёрнуто в деловом квартале и историческом центре города, включая популярные туристические маршруты и важные городские локации, такие как набережная от Речного вокзала до Маяковского спуска, улица и площадь Куйбышева, Струковский сад, площадь Славы, район Дворца спорта и цирка.

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