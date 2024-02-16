Поддержка медработников: Россия продолжает выплаты в 2024 году Елена ГалицкаяС 1 января 2023 года правительство Российской Федерации ввело специальную социальную выплату для определенных категорий медицинских работников, и в 2024 году эта инициатива осталась в силе.