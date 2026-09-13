Во Франции призвали бросить ЕС и НАТО после откровений премьера Италии.Лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо отреагировал на последние заявления премьер-министра Италии Джорджи Мелони по поводу поддержки Киева.
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