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Царьград

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«Сворачиваем с пути»: Филиппо потребовал выхода из ЕС из-за заявления Мелони

«Сворачиваем с пути»: Филиппо потребовал выхода из ЕС из-за заявления Мелони

Во Франции призвали бросить ЕС и НАТО после откровений премьера Италии.Лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо отреагировал на последние заявления премьер-министра Италии Джорджи Мелони по поводу поддержки Киева.

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