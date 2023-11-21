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Осевший в России Яков Кедми обвинил русских в непонимании евреев

Осевший в России Яков Кедми обвинил русских в непонимании евреев

Недавно поскандаливший на одном из телеканале России экс-глава израильской спецслужбы "Натив" Яков Кедми заявил, что Кремль совершил большую ошибку.

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Комментарии
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Зоя Копань
Бывших разведчиков ЦИХАЛ просто напросто не бывает!
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1 час.
Иван Захава
А можно мне право думать по-русски? И давно пора понять, Россию и нас всех спасут только черта оседлости и поражение в правах «избранных» жида -масонов!!!! Не дураки были наши деды и прадеды! Придумали это не по дуре, а из опыта тысячелетнего общения с этим «избранным» народом!
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1 час.
людмила пригарина
Свою жизнь они обесценили и свою страну , скорее всего, потеряют. Жадность рано или поздно губит.
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1 час.

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