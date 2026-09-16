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Русская весна

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Палата представителей Конгресса США поддержала законопроект об «адских санкциях» против России

Палата представителей Конгресса США поддержала законопроект об «адских санкциях» против России

Палата представителей преодолела процедурный барьер по законопроекту Грэма — Блюменталя, назначив его финальное голосование на среду, 16 сентября.

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