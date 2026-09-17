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МОСИНФОРМ

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Вернисаж выставки «От рассвета до рассвета» пройдет в Центральном доме работников искусств 17 сентября

Вернисаж выставки «От рассвета до рассвета» пройдет в Центральном доме работников искусств 17 сентября

17 сентября в 18:00 в Центральном доме работников искусств состоится вернисаж выставки «От рассвета до рассвета».

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