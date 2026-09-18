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Люди новой музыки: Бонд с кнопкой, Settlers, БАЗАР, UBEL и Юнсн стали героями «Громко и вместе»

Люди новой музыки: Бонд с кнопкой, Settlers, БАЗАР, UBEL и Юнсн стали героями «Громко и вместе»

В октябре 2026 года состоится премьера документального сериала «Громко и вместе» режиссёра Кирилла Алёхина.

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