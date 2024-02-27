Пожар в «России», давка в Лужниках, авария эскалатора на «Авиамоторной»: 7 трагедий, которые засекретили в СССР

Во времена без Интернета и мобильных телефонов освещать резонансные события было гораздо сложнее. Однако основная проблема заключалась в том, что ради сохранения образа успешной и безопасной сверхдержавы в СССР замалчивались даже самые крупные катастрофы.
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