НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Дзен Дневник

4 подписчика

Пожар в «России», давка в Лужниках, авария эскалатора на «Авиамоторной»: 7 трагедий, которые засекретили в СССР

Во времена без Интернета и мобильных телефонов освещать резонансные события было гораздо сложнее. Однако основная проблема заключалась в том, что ради сохранения образа успешной и безопасной сверхдержавы в СССР замалчивались даже самые крупные катастрофы.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх